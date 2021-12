1 - Questo sarà il primo confronto in competizioni europee tra Juventus e Villarreal - in totale sono 66 i confronti della Juve in competizioni UEFA contro squadre spagnole, con un bilancio in equilibrio (25 successi bianconeri, 16 pareggi e 25 sconfitte). Novitá.#UCLdraw — OptaPaolo (@OptaPaolo) December 13, 2021

Il (secondo) sorteggio degli ottavi di finale dimetterà di fronte lae ilper la prima volta nella storia. Non solo per quel che riguarda questo torneo, visto che il confronto sarà un inedito a livello europeo.Laha affrontato per 66 volte una squadra spagnola nelle competizioni UEFA, con questo bilancio:. Lo ha reso noto l'account di Twitter specializzato in statistiche legate al mondo del calcio, ossia OptaPaolo.