Tifosi del Villarreal... in corteo. Secondo quanto riportato dagli inviati di TMW in Spagna, questa sera i sostenitori del Sottomarino giallo si ritroveranno davanti allo stadio che ospiterà il match di Champions League contro la Juve per formare due "ali" che accoglieranno i giocatori della squadra spagnola al momento del loro arrivo all'impianto sportivo. Pronta per l'occasione anche una coreografia speciale che accompagnerà il pre partita.