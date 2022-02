Grande entusiasmo davanti all'Hotel Luz di Castelló de la Plana, quartier generale della Juventus per la sfida di stasera contro il Villarreal. Come raccolto dal nostro inviato Nicola Balice, sono molti i tifosi bianconeri presenti, a caccia di foto e autografi. La squadra in questi minuti è a pranzo, al termine del quale i giocatori rientreranno in camera per riposare. Intorno alle 17 è prevista la riunione tecnica, nella quale Allegri svelerà la formazione. L'arrivo allo stadio è previsto circa 90 minuti prima l'inizio del match, in programma alle 21.