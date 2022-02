La sua partita contro il Villarreal, purtroppo, è stata segnata dall'infortunio al piede che potrebbe costringerlo ai box per tutta la seconda metà di stagione. Ciò che aveva fatto vedere in campo, però, era sicuramente positivo. Ma non per tutti. Secondo Tuttosport, Weston McKennie non può essere completamente promosso: "Spesso tarda ad aiutare Cuadrado, soprattutto quando Moreno entra un po' più nel campo. Si fa trovare in attacco nei tentativi di verticalizzazione della Juventus, si mangia un gol nel finale di primo tempo, liberato in area da De Sciglio". 5.5 il voto attribuitogli dal quotidiano torinese, mentre dagli altri giornali arriva una promozione netta: "Più svizzero che americano: un coltellino multiuso. Si inserisce, va sulle seconde palle, calcia, lancia Morata, aggredisce. Poi Estupinan lo stende", scrive La Gazzetta dello Sport (voto 7). E Il Corriere dello Sport aggiunge: "Canta e porta la croce, sul finale della prima parte ha una grande occasione ma si fa ribattere il tiro. Non fa mai giocate banali e quando entra a fari spenti è sempre un pericolo. Esce per infortunio" (voto 6.5). Anche noi de ilBianconero.com lo abbiamo premiato con un 7: "Senza palla fa movimenti che aprono varchi per tutti. Il migliore della Juve a parte Vlahovic, quando gli si gira la caviglia sinistra lascia in apprensione i tifosi bianconeri chiedendo il cambio immediato".