Serata con luci e ombre per Mattia De Sciglio, contro il Villarreal. Come scrive La Gazzetta dello Sport, il terzino della Juve "soffre spesso Chukwueze, e Danjuma quasi fa gol. Meglio con la palla: bel cross per McKennie". 5.5 il voto che gli attribuisce la rosea, lo stesso de Il Corriere dello Sport che lo motiva così: "Il solito soldatino che fa sempre il compito che gli chiede Allegri, mette in area un paio di palloni invitanti: è troppo largo sul taglio di Parejo che firma il gol del pari". 6, invece, il giudizio di Tuttosport: "Partita non facile contro Chukwueze: la gestisce con intelligenza e concentrazione, prendendo via via le misure. Bella discesa al 38', quando mette in mezzo per McKennie". Ecco, infine, il pensiero del nostro inviato Nicola Balice (5.5): "Chukwueze lo manda in tilt, regala anche qualche pallone sanguinoso agli avversari".