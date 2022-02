Anche la prestazione di Manuel Locatelli contro il Villarreal non convince proprio tutti. Il giudizio più severo al centrocampista della Juve arriva da Tuttosport (5.5), che scrive: "Regge l'impatto con la partita e con il centrocampo del Villarreal, potrebbe (e dovrebbe) essere più propositivo in fase di possesso, quando a volte si intimidisce e non velocizza abbastanza la manovra". Il suo voto sale fino al 6 nella lettura de La Gazzetta dello Sport: "Due giocate negli highlights: un tiro fuori e una gran palla per McKennie. Il resto è attenzione e palleggio. Troppo permissivo per l'assist di Capoue?". Ancora meglio per Il Corriere dello Sport, che gli attribuisce un 6.5: "Il lavoro da sbrigare è tanto, anche perchè nelle sue vicinanze lavora Parejo, che del Villarreal è l'autentico Archimede". Sufficienza, infine, anche per il nostro inviato Nicola Balice: "Davanti alla difesa prova a mettere ordine, dando soprattutto copertura. Nella ripresa cala fino al cambio".