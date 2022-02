Sono bastati 32 secondi dal suo esordio assoluto in Champions League a Dusan Vlahovic per prendersi la Juventus. Il migliore in campo al suo esordio. Queste le pagelle dei principali quotidiani italiani:



GAZZETTA 7,5 - Il migliore. Una freccia (di destro) al cuore di Rulli, che ha un nome da capo indiano: Geronimo. Partita dura, difende i pochi palloni che ha, libera Locatelli al tiro e sfiora il 2-0. Stavolta Rulli para alla grande.



CORRIERE DELLO SPORT 7 - Dopo aver ascoltato dal campo per la prima volta nella sua vita la musichetta della Champions ecco che dopo trenta secondi si regala e regala alla Juventus il suo primo gol. Un gol da mille e una notte, va riconosciuto.



TUTTOSPORT 7 - Un gol tecnicamente molto difficile dopo 32 secondi di Champions League. Al netto del gol rappresenta la stigmate del fenomeno.