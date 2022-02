È quasi "il delitto perfetto" quello compiuto dalla Juve contro il Villarreal nell'andata degli ottavi di Champions. Quasi, appunto, perchè basta un "buco" difensivo per farsi scivolare la vittoria dalle mani, dopo almeno un'ora di assoluta concentrazione. Colpa di Rabiot? Sì, in gran parte. E non a caso il centrocampista francese viene giudicato il peggiore in campo dai giornali in edicola oggi, che lo "stroncano" con una bocciatura netta. Il migliore della serata? Vlahovic, neanche a dirlo, protagonista di un esordio da predestinato. McKennie tra i top? Non proprio per tutti... Nella nostra gallery tutti i voti assegnati ai giocatori bianconeri: