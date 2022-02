5







di Nicola Balice, inviato a Vila-Real

Un canovaccio visto più volte nel corso della stagione. La Juventus approccia bene il match e passa in vantaggio, grazie al gol al debutto in Champions League di Dusan Vlahovic. Poi, però, la squadra di Allegri non riesce a dare continuità al forcing offensivo e finisce per abbassarsi. Questo, complice un errore in marcatura di Rabiot, porta al pari di Parejo per il Villarreal. Ci si giocherà tutto all'Allianz Stadium, quindi, per la qualificazione ai Quarti.



Sfoglia la gallery per leggere le pagelle del match a cura di Nicola Balice