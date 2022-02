Sono bastati appena 30 secondi a Dusan Vlahovic per realizzare il suo primo gol in Champions League che di fatto, diventa anche il gol più veloce segnato da un giocatore bianconero in questa competizione. Meglio di cosi non poteva iniziare e certamente, a prescindere dal risultato che ne emergerà al termine dei 90 miniuti, l'attaccante serbo ha già rubato la scena nella sua prima notte europea. La sua è stata una rete di pregevole fattura, da attaccate puro, sbucando alle spalle della retroguardia spagnola su un perfetto suggerimento di Danilo. Situazione che si è presentata più volte nel corso del match e che ha mandato su tutte le furie il portiere dei Sottomarini Gialli Geronimo Rulli che, ha più volte inveito contro i suoi compagni per la poca attenzione dimostrata in alcune circostanze di gioco.