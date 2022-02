Sta per cominciare la prima delle due sfide di Champions tra Villarreal e Juventus, in quella che sarà anche la loro prima storica sfida da avversarie in questa competizione. I bianconeri dovranno tentare di ipotecare il passaggio ai quarti già nei primi 90 minuti di questa sera, aspettando poi di chiuderla nel ritorno dell'Allianz Stadium. A dirigere l'incontro sarà il direttore di gara Siebert. Di seguito tutta la squadra arbitrale.



ARBITRO - Siebert

ASSISTENTI - Foltyn/ Seydel

AVAR - Osmers

VAR - Dankert



Di seguito tutti gli episodi da moviola analizzati in diretta:



1' - La gara è iniziata in questo istante.