Tutto sommato, la partita è stata tranquilla, dal punto di vista degli episodi arbitrali. Ma qualcosa da rivedere in Villarreal-Juve c'è, a partire dalla brutta entrata di Rabiot sul ginocchio di Chukwueze, al 27' del secondo tempo: il centrocampista francese viene graziato dal tedesco Siebert, che estrae solo il cartellino giallo. Tutto qui? Non proprio. Restano dubbi anche su un potenziale rigore e su un fallo di Albiol ai danni di Vlahovic, prima del gol degli spagnoli. Sfoglia la nostra gallery per leggere la moviola dei giornali della gara di andata degli ottavi di Champions League.