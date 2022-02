Tanto impegno, ma il piatto piange ancora. "Grande lavoro con la palla e senza, anche con rientri di 50 metri. Croce: non prende mai la porta" scrive La Gazzetta dello Sport su Alvaro Morata, attribuendo alla sua prestazione contro il Villarreal un 6. Stesso voto da parte del Corriere dello Sport: "Come al solito, lavora molto e va anche spesso alla conclusione, non trovando tuttavia mai la porta. Nella fase passiva diventa un centrocampista aggiunto, per fare più densità possibile in mezzo e in certi momenti anche difensore". Più severo Tuttosport (5.5): "Manca di coraggio e di tempismo. Lodevole l'impegno, la tenacia in fase difensiva, ma da un attaccante della Juventus ci si aspetta qualcosa di più che una pugnace chiusura difensiva all'altezza della sua area di rigore". Non troppo diverso il parere del nostro inviato Nicola Balice (5.5): "Nel primo tempo spreca un paio di occasioni che dovevano essere sfruttate meglio. Certo, il lavoro sporco e lo spirito di sacrificio: però è un attaccante che non segna più".