di Marcello Chirico

Una partenza a razzo, e poi il solito copione già visto. Una Juventus a luci e ombre, come più volte si è visto nel corso della stagione. Una Juventus che non riesce a trovare continuità, di prestazione e di conseguenza di risultato. Contro il Villarreal, la squadra di Allegri pareggia 1 a 1 e aspetta la sfida dell'Allianz Stadium per giocarsi la qualificazione.



Il commento a caldo di Villarreal-Juventus a cura di Marcello Chirico, direttore editoriale de ilBianconero.com