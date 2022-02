La notte europea della Juventus è stata trasmessa in diretta su Canale 5. Il numero di ascolti è stato elevatissimo con uno share pari al 21,16%. Un numero di spettatori pari a circa 5 milioni e 300 mila. Un numero molto alto per la prima notte di Champions League di Dusan Vlahovic. Seguono la fiction di Rai 1 «Lea, un nuovo giorno» e «Stasera tutto è possibile», andato in onda su Rai 2.