Squadra che vince non si cambia? Quasi. Massimiliano Allegri, è stato costretto ad operare un cambio al 45', prima dell'inizio del secondo tempo di Villarreal-Juventus.. Esce Alex Sandro, al suo posto torna in campo Leonardo Bonucci. Secondo quanto riporta Sky Sport, per il brasiliano dovrebbe trattarsi di un problema muscolare.