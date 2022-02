Tutto bene? Quasi. Certo, il risultato sta premiando la Juventus, ma Allegri non è pienamente soddisfatto. Come riportato da Sky Sport, infatti, sono fitti i colloqui tra Massimiliano Allegri e il suo staff e, in particolare, con Padoin. Il tecnico livornese è concentrato sul settore di centrocampo e con McKennie a cui ha chiesto di buttarsi maggiormente in avanti e sfruttare gli spazi tra le linee.