L'ex giocatore del Villarreal Marcos Senna, oggi responsabile delle relazioni istituzionali del club spagnolo, è intervenuto ai microfoni di TMW alla vigilia del match valido per l'andata degli ottavi di Champions League. Ecco un estratto della sua intervista: "Non servono troppe parole per descrivere la Juventus. Parliamo di una squadra che ha vinto due volte la Champions, così come lo Scudetto per ben nove anni consecutivi. Tanti campioni hanno vestito la maglia bianconera nella storia del calcio e anche oggi mister Allegri allena grandi giocatori, insomma ci aspetta sicuramente una sfida spettacolare. Partite così si preparano da sole, noi siamo consapevoli che più ci divertiamo in campo più giochiamo bene e abbiamo possibilità di passare il turno. Rispettiamo la Juve, ma non la temiamo e siamo ansiosi di giocare".