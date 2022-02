Intervenuto dopo la vittoria per 2 a 0 contro il Betis Siviglia, l'allenatore del Villarreal Unai Emery ha parlato del momento della sua squadra, facendo un accenno anche alla Juve avversaria degli spagnoli agli ottavi di Champions League. Ecco il suo commento: "Ci piace giocare e affrontare le difficoltà delle varie partite. Ci motivano, e quando le superiamo guardiamo al futuro con ottimismo. Lo stesso discorso varrà per la Juventus, una squadra di altissimo livello. Dobbiamo reagire come abbiamo fatto oggi, trovare tante risorse dentro di noi".