Unai Emery, allenatore del Villarreal, ha parlato a Prime Video: "Siamo vicini alla miglior visione di noi stessi, sia per quanto riguarda le idee che lo stile. Teniamo bene le posizioni, facciamo girare la palla e sappiamo capire bene gli spazi che ci lasciano gli avversari, sappiamo sfruttare a nostro favore anche i piccoli errori che gli altri commettono. Quello che sarà più importante sarà difendersi bene nei momenti di massima sofferenza. Domani la difesa sarà importante, Albiol viaggerà con noi e ha tutte le qualità per aiutarci.



Per descrivere la Juve non bastano tre aggettivi. Sono tantissimi: attacco, storia, presente, club più titolato d'Italia... Mi sembra riduttivo dirne solo tre".