Il Villarreal affonda in campionato. Dopo aver strapazzato la Juve in Champions League con un sonoro 3 a 0, quest'oggi la squadra di Emery è crollata in casa del Cadice, squadra al 17° posto nella Liga spagnola. Decisivo il gol di Pozuelo al 90', che ha condannato il Sottomarino giallo a una sconfitta inaspettata, visto anche il livello della formazione avversaria. Come emerso dai sorteggi di Nyon, ai quarti di finale della competizione europea il Villarreal affronterà il Bayern Monaco.