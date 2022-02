L'attaccante del Villarreal Arnaut Danjuma è intervenuto ai microfoni di Marca alla vigilia della sfida di Champions League contro la Juve. Ecco le sue parole in vista del match: "Faremo quello che abbiamo sempre fatto. Anche quando abbiamo giocato contro squadre più forti di noi come quando andammo all'Old Trafford contro il Manchester United. Abbiamo fatto una buona prestazione e abbiamo avuto molte occasioni. Non importa contro chi giochi, finché hai la tua strategia e fiducia nei tuoi compagni di squadra puoi vincere, anche se di fronte hai una squadra di grandissimo livello come la Juve. Daremo il nostro massimo. De Ligt? È un grande giocatore ma gli darò filo da torcere".