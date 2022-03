L'attaccante del Villarreal Danjuma ha parlato a RTI7 dopo il successo in Champions League di ieri sera contro la Juventus. Le sue parole:



VITTORIA - "Posso darmi una pacca sulla spalla da solo? Sono solo felice di aver potuto calciare il rigore, ringrazio Gerard Moreno per questo. Ci eravamo allenati sui rigori il giorno prima e questo ha aiutato. Il sorriso prima dell'ingresso in campo? Ci sono momenti nel calcio che hanno bisogno di essere goduti".