Il Villarreal affronterà la Juventus nel doppio confronto agli ottavi di Champions League in programma il 22 febbraio e il 16 marzo. E rischia di farlo senza due giocatori: Francis Coquelin e Paco Alcacer. Il centrocampista francese è stato sottoposto ad una operazione al tendine d'Achille della gamba sinistra, come comunicato sullo stesso sito della società spagnola e rischia un lungo stop. Per Paco Alcacer si tratta invece di una lesione miotendinea di secondo grado al soleo della gamba destra: non sono stati comunicati i tempi di recupero.