Una scena già vista, quest’anno. Sempre in Champions League, ma qualche mese fa ad essere protagonista fu lo Zenit. La società russa, attraverso il proprio profilo Tik Tok condivise un video-meme il cui senso, in poche parole, era che non c’era nulla da temere nell’affrontare la Juventus, visto che era reduce da pessimi risultati.Atto secondo. Il Villarreal, sempre attraverso il profilo Tik Tok del club, ha condiviso un altro video meme. Questa volta, il senso generale è: meglio incontrare la Juventus che il Manchester City, squadra estratta dagli spagnoli nel primo sorteggio, quello annullato. La comunicazione social dei club sportivi, improntata sulla leggerezza, le battute e gli sfottò, non sono certo una novità, ma un piacevole modo di lavorare affermato soprattutto all’estero. Questi due episodi, però, denotano una netta erosione dell’appeal europeo della Juventus, e i tifosi bianconeri non ci stanno.