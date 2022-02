Etienne Capoue in dubbio per Villarreal-Juve. Come riportato da TMW, il centrocampista si è allenato nella rifinitura con la squadra spagnola alla vigilia del match di Champions League, ma essendo reduce da un infortunio muscolare potrebbe partire dalla panchina. Le sue condizioni non sono ottimali, pertanto potrebbe essere sostituito da Iborra, al momento favorito. In attacco, invece, spazio al duo Chukweze–Danjuma, vista l'assenza di Gerard Moreno.