Intervenuto ai microfoni di BeinSports, il difensore del Villarreal Serge Aurier è tornato sulla vittoria di mercoledì in Champions contro la Juve, facendo anche un'ammissione degna di nota. Ecco le parole del giocatore, rimasto in campo all'Allianz Stadium per tutta la durata del match: "Se la Juve avesse segnato 1 o 2 gol nel primo tempo non sarebbe stato immeritato".