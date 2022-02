Intervenuto ai microfoni del canale A Punt, il difensore del Villarreal Raul Albiol ha parlato della sfida di questa sera contro la Juve. Ecco il pensiero dell'ex Napoli: "La Juve ha vinto nove scudetti di fila. L'anno scorso è arrivata quarta e adesso in campionato sta soffrendo, ma resta una squadra fortissima, con giocatori che sono abituati a vincere e che in queste partite di Champions cambiano mentalità. Sanno ciò che si giocano, quanto vale la posta e reagiscono di conseguenza. Per questo dico che ci attendono due incontri molto complicati, e che l'obiettivo per noi è quello di vincere in casa. Il risultato non conta, l'importante è riuscire a imporsi. Sappiamo che per ottenere la vittoria dobbiamo fare una partita molto completa, preparandoci al meglio per offrire alla città una grande notte di Champions".