Intervenuto ai microfoni di Sky Sport, Raul Albiol ha analizzato la prestazione del Villarreal contro la Juve. Ecco il suo commento: "Abbiamo iniziato male dopo il gol segnato immediatamente. Hanno grandissimi giocatori, non è mai facile partire subito sullo 0-1 contro una squadra abituata a giocare a certi livelli. Mancano 90 minuti, adesso ce la giocheremo a Torino ripartendo dall’1-1. Questo risultato non è male, ma proveremo a vincere in casa loro".