Preocupado por lo que pasó ayer. En estos días me harán las pruebas para conocer el alcance exacto de la lesión. Pero sea lo que sea, positividad y buen ánimo. Gracias por vuestro apoyo @VillarrealCF pic.twitter.com/lcKgNTk5vl — Alberto Moreno (@18albertomp) March 6, 2022

Una brutta tegola per il, a 10 giorni dal ritorno degli: Albertosi è infortunato - sembra abbastanza gravemente - al ginocchio, durante la partita contro l'Osasuna. Lo stesso Emery si è detto preoccupato in conferenza stampa e oggi è arrivato il tweet del giocatore: "Sono preoccupato per quello che è successo ieri. In questi giorni sarò sottoposto agli esami per conoscere l'entità dell'infortunio. Qualunque sia l'esito, positività e buonumore. Grazie per il vostro appoggio".