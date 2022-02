C'è massima concentrazione in casa Juve in vista della delicata trasferta di Champions contro il Villareal, dove ci si giocherà buona parte della qualificazione ai quarti. Le maggiori preoccupazioni derivano dalla condizione di salute degli infortunati e soprattutto di quella di Paulo Dybala, ancora in forte dubbio per martedi. Quel che invece ispira fiducia, sono i precedenti della Vecchia Signora contro le squadre spagnole maturati negli ultimi 10 anni. Il club della Continassa ha infatti superato 6 degli ultimi 8 incontri contro le squadre iberiche, il più recente risale alla vittoria contro l'Atletico Madrid per 3-0 nella stagione 2018/2019