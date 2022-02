Sta per concludersi la prima delle due gare di Champions tra Villarreal e Juventus con il piunteggio ancora inchiodato sull1-1. I bianconeri erano riusciti a gestire il risultato per circa 60 minuti, grazie alla prima rete europea di Dusan Vlahovic e per di più, al suo primo pallone toccato in questa competizione. Sono bastati 30 secondi infatti all'attaccante serbo per trafiggire Rulli, salvo poi vedersi pareggiare il confronto dalla rete di Parejo che al momento fissa il punteggio in parità.



TEGOLA MCKENNIE - Ma se dalla prestazione dell'ex viola arrivano solo note positive, ce n'è da registrare invece anche una negativa, l'ennesima in questa stagione per i bianconeri. Facciamo riferimento all'infortunio subito da Weston Mckennie, il quale è uscito zoppicante dal campo anzitempo, accompagnato e sorretto dallo staff medico per tutto il bordocampo. Ovviamente bisognerà attendere qualche ora per avere ulteriori aggiornamenti, ma la sensazione è che non si tratti di una semplice botta.