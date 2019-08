Rischio forfair per Maurizio Sarri che oggi potrebbe non essere in panchina a Villar Perosa. Come riporta Il Corriere di Torino, infatti, l'attacco influenzale che l'ha colpito ieri potrebbe costringerlo a non prendere parte al tradizionale vernissage a casa Agnelli. Ieri Sarri non ha diretto l'allenamento alla Continassa. Questa mattina c'è una nuova sgambata in programma al centro tecnico bianconero, poi la partenza per Villar Perosa. Ci sarà anche Sarri?