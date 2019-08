Le novità in casa Juve, ultimamente, sono sempre tante. E allora non c'è miglior occasione se non quella del vernissage di Villar Perosa, in famiglia, con l'accoglienza stile Agnelli e il discorso del presidente che stabilisce gli obiettivi della squadra. Appuntamento fisso dal 1959, come ricorda il Corriere dello Sport, sono ormai 60 anni di sfide in famiglia. Solo una volta si è giocato fuori, a Cuneo: era il 1962.



NIENTE VILLA - Cosa cambia? Solo la visita alla villa, che non ci sarà a causa di lavori. Sarà presente John Elkann con i figli, oltre chiaramente al presidente. Cancelli aperti dalle 13.30, fischio d'inizio alle 17.