È alle stelle l'entusiasmo tra i giocatori delladopo l'amichevole in famiglia di oggi a. Non tanto per il risultato (il 2-0 contro l'Under 23 firmato dai gol di Manuele Leonardo), quanto per l'ondata di affetto che la squadra bianconera ha ricevuto dai propri, che infatti hanno interrotto il match con la classicadopo soli 48 minuti di gioco. I ragazzi di Massimilianohanno espresso tutta la loro emozione anche sui, con tanti messaggi da parte di chi ha giocato, ma anche di chi è rimasto in panchina (come Federico...), in attesa della sfida di domenica contro l'Atletico Madrid ma soprattutto dell'inizio del campionato, ormai imminente.