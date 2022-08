L'attesa è finita, dopo tre anni dall'ultima volta laritrova, il feudo della Vecchia Signora per eccellenza, con l'in famiglia che a partire dalle 17.00 di oggi vedrà in campo i "grandi" della prima squadra di Massimilianocontro i ragazzi dell'di Massimo Brambilla. Tanti i tifosi presenti per questa giornata a tinte bianconere, un vero e proprio bagno di folla per applaudire e incoraggiare la rosa a pochi giorni dall'avvio del campionato, dalle sfide che contano davvero.Qui suildella partita, con tutti gli aggiornamenti nella diretta testuale e le curiosità raccolte dal nostro inviato a Villar Perosa.INTERVALLO44'- Entrano Pellegrini e Rovella ed escono Alex Sandro e Zakaria, il capitano ora è Danilo36' - Esce Bonucci, entra Gatti. La fascia di capitano passa sul braccio di Alex Sandro. Fagioli lascia il posto a Soulé30' - Esce Szczesny, al suo posto Perin24' - Proteste di Vlahovic per un tocco di mano in area di Poli: per l'arbitro non è rigore22' - Ci prova Vlahovic di testa su assist di Di Maria: tiro alto, nessun problema per Garofani17' - GOL JUVE! Raddoppia Bonucci! Splendido colpo di testa su assist di Di Maria14' - Primo cambio per la Juve Under 23: esce Riccio, entra Stramaccioni10' - Di Maria a un soffio dal gol! Tiro a giro dal limite dell'area, fuori di poco2' - GOL! Juve subito in vantaggio! La sblocca Locatelli! Bravo l'azzurro a insaccare di destro su assist di Kean1' - Fischio d'inizio, si parte!Szczesny (dal 30' Perin); Danilo, Bonucci (dal 36' Gatti), Bremer, Alex Sandro; Zakaria, Locatelli, Fagioli (dal 36' Soulé); Di Maria, Vlahovic, Kean. All. AllegriA disp.: Pinsoglio, Perin, Rovella, Gatti, Pellegrini, Rugani, Rabiot, Soulé, Cudrig, Zuelli, Da Graca, BarbieriGarofani, Leo, Riccio (dal 14' Stramaccioni), Poli, Verduci, Sersanti, Barrenechea, Iocolano, Sekulov, Pecorino, Lipari. All. BrambillaA disp.: Raina, Mulazzi, Bonetti, Nzouango, Stramaccioni, Turicchia, Iling Junior, Rafia, Cotter, Gozzi