Il sindaco diMarcoè tornato a parlare della decisione delladi non organizzare la classica amichevole estiva in famiglia: "Villar Perosa fa parte della storia della Juventus, il fatto che quest’anno non sia stata celebrata è una decisione che non condividiamo", le sue dichiarazioni ai microfoni di Radio Bianconera. "Non posso non dire che l’aspetto economico non conti, ma al di là di quello c’è un aspetto di tradizione, di immagine. Siamo rimasti di stucco, anche nello scoprire che illosarà aperto al popolo bianconero... Penso che si potessero tenere entrambe le manifestazioni, soprattutto nell’anno del centenario. Per me è stata una caduta di stile importante. Abbiamo provato a contattare la società più volte dall’inizio di giugno per capire come muoverci senza ottenere risposta. Nei mesi scorsi ci avevano dato anche un’ipotetica data, poi da un mese a questa parte sono scomparsi nonostante io continuassi a telefonare, penso che meritassimo più rispetto".