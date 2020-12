Si avvicina il mercato di gennaio e l'Inter torna alle prese con le più o meno velate richieste di Antonio Conte, che ha detto "Nel periodo natalizio è giusto dare un seguito al meeting di agosto , sedersi e capire che tipo di soluzioni abbiamo in mente di affrontare e se le vogliamo affrontare.""Il suo discorso vuol essere anche una maniera per essere il più trasparente possibile: se mercato non si potrà fare, lo si dica come è accaduto a settembre e contenti tutti, senza rimpianti, anche se poi alla fine vincerà un altro. Siamo di fronte a una specie di Villa Bellini, atto secondo".