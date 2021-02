Viky Varga si racconta. Tornata in Italia insieme al futuro sposo, la compagna di Pellé, neo attaccante del Parma, ha parlato a Tiki Taka svelando alcuni retroscena. Anche sul mercato: "Un pensierino alla Juventus? Lo abbiamo letto dai giornali, non è arrivata una vera e propria offerta".



WAGS E NAZIONALE - "Se seguo calciatori e altre wags sui social? Sì. Chiara Biasi, ex di Zaza. Se Pellé ha pagato per il rigore sbagliato con l’Italia? Quando è andato in Cina è stata un’opportunità per lui ed è dipeso dall’offerta arrivata dalla Cina. Fisicamente il mio compagno sta benissimo, giocherà appena sarà possibile. Lui è stato al Tardini, ha conosciuto D’Aversa. Se sapevo che Pellé avrebbe sbagliato il rigore in Nazionale all’Europeo? Non giudicherei mai nessuno. È un uomo incredibile, lui è positivo. Era consapevole di aver sbagliato. Ma se hanno giocato quella partita è anche merito suo". PELLE' - "Otto anni e mezzo di relazione con Graziano. Se mi ha corteggiato su Facebook? Sì. Il nostro è stato un colpo di fulmine. Una storia piena di coincidenze. Sono nata lo stesso giorno e lo stesso mese di Pellè, ma abbiamo dieci anni di differenza. L’ho conosciuto quando avevo 17 anni. Il mio fidanzato non l’ho conosciuto su Instagram, l’ho conosciuto quando facevo la modella".



