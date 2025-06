Viktor Bezhani promosso direttore sportivo ad interim del Tolosa

Il Tolosa si ristruttura

Il nome di Viktor Bezhani non è nuovo ai tifosi bianconeri. Negli ultimi giorni è stato accostato alla Juventus come possibile rinforzo dirigenziale, nell’ambito della ristrutturazione dell’area sportiva bianconera. Tuttavia, nelle ultime ore è arrivata l’ufficialità che lo allontana – almeno per ora – dai radar juventini:, come riportato dal sito ufficiale del club francese.La notizia segna un’importante svolta per la carriera del dirigente albanese, che fino a ieri ricopriva il ruolo di responsabile del reclutamento. Adesso sarà lui a guidare le operazioni di mercato del Tolosa, rispondendo direttamente al presidente ad interim Neil Chugani, figura centrale nel nuovo assetto gestionale del club francese. Bezhani sarà parte di una squadra rinnovata e strategicamente orientata a consolidare il progetto sportivo del Tolosa per la stagione 2025/26.

Bezhani Juve, la situazione

La nuova organizzazione include anche Massimo Calvelli, ex CEO dell’ATP Tour e manager di lungo corso in Nike, che entra nel board come Direttore Generale delle Operazioni Sportive ad interim, oltre a entrare come partner operativo di RedBird, il fondo proprietario del club. Il duo Calvelli-Bezhani sarà al centro di un comitato strategico sportivo che coinvolge anche i responsabili delle aree performance, data, giovanili, finanza e risorse umane.Questa promozione rappresenta un riconoscimento per il lavoro svolto da Bezhani negli ultimi anni e un segnale importante per il futuro del Tolosa, che punta a crescere sia in Ligue 1 sia a livello europeo. Per la Juventus, che resta alla ricerca di un direttore sportivo, Bezhani sembra ormai definitivamente sfumato.