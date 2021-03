2









Oreste Vigorito, presidente del Benevento, ha parlato così a Rai GR Parlamento dopo la vittoria contro la Juve: "Pensiamo che attualmente, ai fini dell’equilibrio competitivo, 20 squadre nei campionati - non sono solo i grandi campionati, ma in molti campionati - siano troppe".



"Erano otto anni che la Juve non perdeva in casa contro una neopromossa e questo è il primo motivo di orgogliosa soddisfazione. Non ha idea di quanto ci abbiano fatto tanto piacere i sorrisi che ci hanno accolto al rientro da Torino: è uno dei motivi per cui facciamo calcio".



"Abbiamo fatto 4 punti su 6 con la Juve, questo deve far riflettere. Ogni tanto le piccole squadre vengono un po’ accantonate, come se fossero intrusi alla tavola del re. Ma il pastorello Davide che con una fionda uccide Golia, il gigante dei Filistei, non è solo uno degli episodi più famosi della Bibbia. Qualche soddisfazione, con il pallone al posto della fionda, ce la siamo tolta anche noi. I Golia dovrebbero ricordarlo, i Davide hanno diritto di vivere come loro, da soli si annoierebbero".