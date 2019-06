Beniamino Vignola, ex centrocampista della Juventus, ha parlato ai microfoni di Radio Sportiva della situazione allenatore: “Fino a questo momento Sarri sembra il favorito, ma mi auguro che ci sia qualche sorpresa. La Juve ci ha abituati a colpi di scena importanti. Non per sfiducia in Maurizio, ma penso che potrebbe aspirare a qualcosa di più. Sarri dopo l'ultima stagione ha fatto bene con il Chelsea, ma un nome di primo livello come Guardiola potrebbe essere un vero upgrade. Oltre alla delusione che ci sarebbe per i tifosi bianconeri…”.