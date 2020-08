Intervenuto ai microfoni di Taca La Marca, su Radio Musica Television, l'ex calciatore della Juve Beniamino Vignola ha parlato dello scudetto bianconero, festeggiato ieri: "Gli avversari c’erano, ma è stata un’annata particolare e travagliata per quanto riguarda i tempi, causa il lungo stop. Lo scudetto è stato vinto prima da Conte, poi da Allegri e Sarri: credo sia innanzitutto lo scudetto della società, la migliore in Italia. La scelta di Sarri, con un’eredità importante come quella di Allegri, voleva portare avanti il discorso delle vittorie ma giocare meglio e questa è stata una spada di Damocle: tutti volevano vincere ma divertendosi, seppur sia difficile". MERCATO - ​“Milik è un ottimo giocatore, ha avuto due grossi infortuni ma è un tipo di calciatore che la Juventus sta cercando, per sostituire Higuain. Davanti serve peso, un terminale offensivo di spessore ed importante. Bernardeschi è giocatore con un po' più di prospettiva, che forse a Torino ha avuto ultimamente un momento di appannamento dal quale si è ripreso, forse a Napoli potrebbe trovare delle prospettive migliori. La Juventus però potrebbe puntare su altri profili, come Zapata e Dzeko, e perché no, i bianconeri potrebbero fare un pensierino ad Haaland, si sa che i colpi importanti escono all’improvviso, staremo a vedere... ".