A RBN, l'ex Juve Vignola parla così della situazione Dybala: "Dybala? Io sono un ‘dybalista’ ma sono anche molto critico nei suoi confronti, anche lui deve prendersi le sue responsabilità e deve far vedere cose più importanti di quelle che ha fatto vedere finora. Credo che abbia fatto molto più la Juventus per lui che lui per la Juventus. Credo che dal punto di vista della negoziazione al momento lui arrivi debole, dovrebbe dare di più dal punto di vista dei gol, soprattutto nelle gare importanti. Sono severo soprattutto per questo tira e molla che c’è con il club, capisco che i calciatori hanno una carriera breve e giocano su questo, ma credo che le offerte fatte dalla Juventus siano state importante. Penso che un giocatore come lui, poi, non dovrebbe nemmeno prendere in considerazione altre offerte come quella dell’Inter”.