L'ex centrocampista della Juventus, Beniamino Vignola, ha parlato della lotta scudetto in Serie A a Radio Sportiva. Corsa a tre: Juve, Lazio e lnter ma occhio all’Atalanta di Gasperini. Ecco le sue parole: "Il campionato è molto avvincente. Lazio e Atalanta hanno qualcosa in meno rispetto a Juve e Inter sotto il profilo dei giocatori ma sono le squadre che giocano meglio. Credo che la squadra di Gasperini non abbia ancora finito di stupire". Un campionato molto più competitivo questo, che può riservare ancora molte sorprese.