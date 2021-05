1









Non servono tante parole per descrivere quanto può valere una finale con in palio un trofeo. Quella di domani, contro l’Atalanta, vale ancora di più per la Juventus, vista l’annata vissuta sulle montagne russe che stanno conducendo fuori dai binari, fuori dalla Champions League. L’ultima possibilità domenica contro il Bologna, sperando che il Milan cada contro la Dea, che domani andrà domata in ogni caso, con tutte le proprie forze.



C’è attesa per l’evento di Reggio Emilia, con una delle più classiche vigilie di attesa. Vissuta in maniera diversa da entrambe le squadre. Le foto e video scattati all’esterno degli alberghi dove alloggiano le squadre mostrano situazioni opposte: bagno di folla per l’Atalanta (circa 500 i supporters sotto il Best Western) nessun tifoso per la Juve. Domani, ricordiamo, ci saranno circa 4.300 spettatori allo stadio, dunque è lecito aspettarsi centinaia di fan bianconeri, ma per il momento è questa l’istantanea. Non si tratta di mancanza di calore, ma semplicemente di chi è abituato a questo tipo di manifestazioni e chi meno, e sogna dunque il traguardo più di ogni altra cosa. Non a caso, sono tante le dichiarazioni emerse da diversi atalantini, come il presidente Percassi e Freuler, ancor prima di pronunciarsi in conferenza stampa. La Juve invece, che da dieci anni vive vigilie e partite del genere, si è limitata alla conferenza stampa, senza troppo rumore. Lanciando in giornata il nuovo kit da gara per la stagione 2021/22, sfruttando l’hype creatosi per la finale di Coppa Italia.