Sabato sera alle 20.45 al Bentegodi si affronteranno il Verona e la Juventus nella 24^ giornata di Serie A. Come di consueto domani, giornata di vigilia del match, parleranno i due allenatori in conferenza stampa. Il primo a parlare sarà il tecnico bianconero Andrea Pirlo, che risponderà alle domande dei giornalisti alle 13.30: potrete seguire la diretta scritta delle sue dichiarazioni qua su IlBianconero.com. Un'ora dopo, alle 14.30, toccherà al suo collega Ivan Juric, che sta conducendo l'Hellas in un'altra ottima stagione.