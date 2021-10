Domani alle 18 la Juventus sarà impegnata al Bentegodi contro il Verona, una partita che per i bianconeri dovrà rappresentare la rinascita dopo il ko interno contro il Sassuolo. I due allenatori presenteranno la sfida nella consueta conferenza stampa della vigilia. Il mister avversario è un ex Juve come Igor Tudor, giocatore bianconero a inizio anni Duemila e assistente di Pirlo la scorsa stagione, con qualche storia tesa.

Questa la comunicazione dell'Hellas:

Verona - Hellas Verona FC informa che venerdì 29 ottobre, alle ore 12.30, presso la sede del Club gialloblù, in via Olanda 11, a Verona - si tiene la conferenza stampa di mister Igor Tudor, alla vigilia del match di sabato 30 ottobre (ore 18) contro la Juventus, in programma allo stadio 'Bentegodi' e valido per l'11a giornata della Serie A TIM 2021/22.