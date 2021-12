La Juventus domani alle 18 sul campo del Venezia affronterà una partita "da provinciale", nel senso dell'approccio che la squadra di Allegri, secondo il proprio allenatore, dovrà avere. Un match per il quale l'allenatore bianconero sembra confermare il 4-2-3-1 che sta prendendo forma in quest'ultimo periodo. Una sfida non scontata, e soprattutto fondamentale per proseguire il filotto di vittorie senza subire reti, e per dare magari minutaggio a qualcuno che ha giocato meno...