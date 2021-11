La Juventus si trova a vivere la vigilia di una partita molto delicata, come tutte del resto in questo contesto di disperata rimonta in Serie A. Quella di domani sera all'Arechi contro la Salernitana è una sfida da vincere a tutti i costi per riprendere il cammino. Dopo la conferenza stampa di Max Allegri alla Continassa, il nostro inviato Cristiano Corbo spiega per filo e per segno tutti i temi emersi e fa il punto sulla probabile formazione bianconera.

Qui di seguito il video in cui Corbo approfondisce la conferenza di Allegri pre Salernitana-Juve: